Девочка, упавшая из окна многоэтажки в Петрозаводске, пришла в сознание

Министр здравоохранения Карелии рассказал об улучшении состояния девочки-подростка.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России пришла в себя 13-летняя девочка, упавшая ранее из окна многоэтажки в Петрозаводске.

По словам врачей, девочка может говорить и двигать руками. Специалисты называют это настоящим чудом, которое произошло в том числе благодаря профессиональным, слаженным действиям медиков.

«Оперативно действовали специалисты скорой помощи, всё возможное сделали врачи Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, безупречно сработала санитарная авиация, доставившая ребёнка в Санкт-Петербург», — написал Михаил Охлопков. — Девочка хорошо перенесла транспортировку, а затем интенсивную терапию и несколько хирургических операций. План её лечения разработан лучшими специалистами центра им. Г. И. Турнера: травматологами-ортопедами, нейрохирургами, неврологами».

Как отметил глава республиканского Минздрава, предстоит длительное лечение, но самое главное — девочка будет жить. Он выразил благодарность всем медицинским работникам. Задействованным в спасении ребенка.

Напомним, 13-летняя девочка упала с многоэтажки, расположенной на Кукковке в Петрозаводске, вечером 29 октября. Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в РБ СЭМП. Карельские медики оказали девочке всю необходимую помощь. Позже пострадавшая была на вертолете санавиации была доставлена в Санкт-Петербург, в институт имени Г. И. Турнера.