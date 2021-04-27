Девушка на иномарке в Петрозаводске спровоцировала аварию с пострадавшими

Молодой водитель госпитализирован после столкновения двух иномарок в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

Во вторник, 27 апреля, в 21.00 на перекрестке улицы Ригачига и Яхтенного проезда 32-летняя девушка, управляя автомобилем Mercedes при совершении левого поворота не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате происшествия 27-летний водитель Mitsubishi получил телесные повреждения, назначено лечение в БСМП.



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По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.