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Девушка на иномарке в Петрозаводске спровоцировала аварию с пострадавшими

Новости. Происшествия
10:07, 28 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Молодой водитель госпитализирован после столкновения двух иномарок в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

Во вторник, 27 апреля, в 21.00 на перекрестке улицы Ригачига и Яхтенного проезда 32-летняя девушка, управляя автомобилем Mercedes при совершении левого поворота не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате происшествия 27-летний водитель Mitsubishi получил телесные повреждения, назначено лечение в БСМП.


© ДТП Петрозаводска и Карелии

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Комментарии

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