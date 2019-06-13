Девушка пострадала в ДТП с пьяным водителем на трассе в Карелии

Ранним утром 12 июня на трассе "Кола" произошло ДТП , сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.05 в Сегежском районе на 734 км. федеральной автодороги "Кола" пьяный 23-летний водитель автомобиля ВАЗ не правильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с Mercedes-Benz Sprinter, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получила 21-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Ей была оказана медицинская помощь.