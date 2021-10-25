890x80
Реклама

Девушка с татуировкой в виде сердца пропала в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
11:25, 25 Октября 2021
фото: © МВД Республики Карелия

Новости партнеров

Полиция ищет несовершеннолетнюю, пропавшую в Костомукше — возможно, девушка находится в столице Карелии.

Полицейские Костомукши разыскивают Викторию П., 2003 года рождения, которая 21 октября ушла из общежития и до настоящего времени не вернулась. Возможно, находится в Петрозаводске (в микрорайоне Ключевая).

Приметы: рост около 165 см, волосы тёмные, под левым глазом татуировка в виде сердца.

Была предположительно одета: в белую куртку, тёмные джинсы, имела чёрную сумку.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: 89114053689, а также 8145952502.

Напомним, в прошлом году в Костомукше пропал подросток. Игорь Г. вышел из дома, где отдыхал с друзьями, в ночь на 7 мая 2020 года, и больше не выходил на связь с родными. Поиски подростка, в том числе водолазами на дне озера Контоккиярви, до сих пор ничего не дали. Следком Карелии по факту исчезновения молодого человека возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кир
2021-10-25 13:13:30
Судя по всему, город приезжих теперь лидирует по криминалу и безобразиям. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
Сегодня 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»