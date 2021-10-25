Девушка с татуировкой в виде сердца пропала в Карелии (ФОТО)

Полиция ищет несовершеннолетнюю, пропавшую в Костомукше — возможно, девушка находится в столице Карелии.

Полицейские Костомукши разыскивают Викторию П., 2003 года рождения, которая 21 октября ушла из общежития и до настоящего времени не вернулась. Возможно, находится в Петрозаводске (в микрорайоне Ключевая).

Приметы: рост около 165 см, волосы тёмные, под левым глазом татуировка в виде сердца.

Была предположительно одета: в белую куртку, тёмные джинсы, имела чёрную сумку.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: 89114053689, а также 8145952502.

Напомним, в прошлом году в Костомукше пропал подросток. Игорь Г. вышел из дома, где отдыхал с друзьями, в ночь на 7 мая 2020 года, и больше не выходил на связь с родными. Поиски подростка, в том числе водолазами на дне озера Контоккиярви, до сих пор ничего не дали. Следком Карелии по факту исчезновения молодого человека возбудил уголовное дело по статье «убийство».