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Водолазы семь раз спускались на дно озера в Костомукше в поисках тела пропавшего в мае подростка

Новости. Общество
12:08, 30 Октября 2020
фото: © Следком Карелии
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Водолазы Карельской поисково-спасательной службы на прошлой неделе искали тело пропавшего в мае этого года Игоря Гаврилова.

Как сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на поисково-спасательную службу, 21 октября специалисты произвели один водолазный спуск в озеро Контоккиярви. 22 числа –  шесть спусков в местах, где, по мнению сотрудников Следственного комитета, мог утонуть молодой человек. 22 октября были проверены все остальные указанные места возможного нахождения тела пропавшего.

Поиски не дали результатов.

Ранее родные пропавшего 17-летнего подростка из Костомукши пожаловались главе Следственного комитета России на нерасторопность следователей в Карелии.

Напомним, 17-летний Игорь Г. Пропал в Костомукше в ночь на 7 мая. Он вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и пропал. Последний раз его видели в 4 утра у бензозаправки.

В настоящий момент Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

На телеканале "Россия-1" Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" обсудил загадочное исчезновение подростка с его родными, близкими, друзьями и свидетелями, которые последними видели Игоря в ночь исчезновения.

Во время эфира волонтеры рассказали, что у автозаправки спустя 4 дня после исчезновения Игоря был найден его телефон с разбитым экраном, но на нем не было ни одно отпечатка пальцев.

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Комментарии

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кир
2020-10-30 13:22:46
Не найдут. По ночам не надо шастать.
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