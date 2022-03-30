Девушка в Карелии напрасно пригласила незнакомца в гости послушать музыку и выпить

Молодой человек не смог удержаться от соблазна, попав домой к новой знакомой, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сегежского района завершено расследование уголовного дела по статье «кража», в котором подозревают 22-летнего горожанина.

Как выяснилось, в феврале мужчина возвращался на машине с работы и вызвался подвести незнакомую девушку, встреченную им возле кафе. После поездки та пригласила водителя в гости. Новые знакомые пили спиртное и слушали музыку, а затем гость ушел, прихватив с собой телефон хозяйки.

Девушка сразу обратилась к полицейским, которые быстро разыскали подозреваемого. Он признался, что успел заменить сам-карту в телефоне и планировал им пользоваться.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в прокуратуру Сегежского района.