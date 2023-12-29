Девушка выпала из окна квартиры на девятом этаже в Петрозаводске

19-летняя петрозаводчанка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в БСМП.

Как на своей странице в социальной сети написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, 31 декабря из окна девятого этажа в Петрозаводске выпала девушка 19 лет. Она находится в реанимации БСМП, состояние крайне тяжелое.



В целом, за сутки с 31 декабря на 1 января скорая помощь в карельской столице выезжала 240 раз.



В стационар РБ СЭМП обратились 89 человек, госпитализация потребовалась 36 пациентам. 53 человека после обследования в приемном покое получили необходимую медицинскую помощь и ушли домой.



В травмпункт обратились 48 человек: 34 – днем 31 декабря, в ночь на 1 января – 14 человек. Пять пациентов направлены в стационар РБ СЭМП. Восемь человек обратились с травмами, полученными при падении на улице.