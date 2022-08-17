Девушка застряла головой в заборе в городе бумажников в Карелии

В Кондопоге спасатели помогли девушке, застрявшей ночью в заборе, сообщили в МЧС Карелии.

Как сообщили в МЧС Карелии "Столице на Онего", в ночь на воскресенье, 28 августа в 1.12, на пульт спасательной службы в Кондопоге поступил звонок с просьбой о помощи девушке, застрявшей в заборе.

Прибывшие на место вызова, на улицу Заводскую, 24, спасатели увидели застрявшую головой в заборе девушку. При помощи специального инструмента спасатели разрезали прутья железного забора и вызволили застрявшую.