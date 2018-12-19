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Новости. Общество
10:08, 19 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Девушку с сырыми яйцами остановили на границе Финляндии и Карелии

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Петрозаводчанка получила штраф при попытке привезти из Финляндии сырую рыбу и яйца, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Так, 9 декабря петрозаводчанка, следуя из Финляндии в Россию, пересекала границу в международном пункте пропуска "Вяртсиля".

С собой она перевозила готовую животноводческую продукцию: сыр, творог, рыбу горячего копчения, мясную нарезку общим весом 6,45 кг (превысив установленный лимит в 5 кг); а также сырую рыбу (филе лосося) в количестве 0,5 кг и десяток сырых яиц – в заводской упаковке с маркировками.

Разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сопроводительных документов владелица товаров не имела.
Всю сырую продукцию и часть готовой (сверх нормы) петрозаводчанка вернула на территорию Финляндии.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении, за которое предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В преддверии праздничных выходных во избежание недоразумений, задержек при пересечении государственной границы Управление Россельхознадзора по Республике Карелия напоминает: через пункты пропуска на таможенной границе разрешен ввоз готовой продукции животного происхождения до 5 килограммов включительно в расчете на одного человека.

Продукция должна быть в ненарушенной заводской упаковке с маркировкой. Страна производства и страна вывоза товара должна быть благополучна по заболеваниям животных. Для провоза готовой продукции сверх нормы, а также любого количества сырой животноводческой продукции необходимы разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат страны-экспортера.

Несоблюдение этих правил может омрачить поездку: приобретенные сверх установленных норм товары придется возвращать на территорию сопредельной страны за свой счет, а кроме того, такие нарушения грозят привлечением к административной ответственности.

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