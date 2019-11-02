Диабетикам в Карелии вместо зарубежных препараторов начали выдавать российский аналог "Ринсулин"

Во многих регионах начались перебои с инсулином. Больным навязывают новый отечественный препарат, пишут "Открытые медиа".

Внедрение российского инсулина идёт на фоне перебоев с обеспечением препаратами по всей стране. Об этом сообщают в группах больных диабетом в социальных сетях, отмечает издание.

"Инсулинозависимые жители Карелии столкнулись с тем, что вместо проверенных и давно прописанных им препаратов по рецепту стали выдавать российский аналог "Ринсулин" производства компании "Герофарм". Как пояснили инициативной группе больных диабетом в Минздраве республики, переход на отечественный аналог проходит в рамках импортозамещения. Проблема в том, что переход с одного препарата на другой не всегда безболезнен, а если неправильно рассчитать дозу, могут наступить серьёзные осложнения и, по закону, замена препарата должна проходить под наблюдением врачей", - пишет издание.

"Есть препарат, который был мне назначен, дозу рассчитывал врач, я годами его использовала, и у меня были хорошие результаты, — рассказывает диабетик Татьяна Михайлова. — Любой переход, тем более на аналог инсулина, может быть опасен, я боюсь получить осложнения".

Предлагают перейти на "Ринсулин" и детям, хотя родители категорически против. Они объясняют это тем, что испытания препарата проводились только на взрослых.

В ноябре этого года, отмечает издание, инициативная группа родителей инсулинозависимых детей рассчитывает организовать встречу с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым. Родители намерены добиваться получения иностранных препаратов, к которым они привыкли. Однако постепенный переход на российский инсулин уже идёт по всей стране.

Конкурс на закупку инсулина гларгина в Карелии ещё не завершён, только закончилась подача заявок, однако российский препарат выдают по рецепту уже в течение 2 недель, рассказали "Открытым Медиа" больные диабетом. Это может быть нарушением законодательства в сфере закупочной деятельности.

Ранее сообщалось о закупке для диабетиков лекарства на 30 млн рублей.