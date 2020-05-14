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Диетолог назвала продукты, которые помогут россиянам укрепить иммунитет

Новости. Общество
21:05, 14 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Свежая зелень, ранние редис и клубника помогут укрепить иммунитет и снизить риск инфекционных заболеваний.

Об рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Повысить сопротивляемость организма различным инфекциям поможет правильное, здоровое питание. Рацион здорового питания должен обеспечивать потребности организма в пищевых веществах (нутриентах) в необходимом количестве и соотношении. Этого можно достичь, только употребляя разнообразные продукты и блюда из них, в том числе разнообразные овощи и фрукты, тем более, что с середины мая начинается сезон свежей зелени, редиса и первой клубники", – сказала Стародубова.

По ее словам, сезонная свежая зелень богата содержанием витамина С, а клетчатка и витамины, содержащиеся в редисе, способствуют укреплению общего иммунитета.

Она также отметила, что здоровым людям полезно регулярное употребления редиса в пищу, однако страдающим хроническими заболеваниями, в частности заболеваниями желудочно-кишечного тракта, по поводу употребления редиса в пищу необходимо проконсультироваться с врачом.

А в клубнике содержатся вещества, обладающие противовоспалительным действием, а также фолиевая кислота.

Специалист также предупредила, что употребление клубники в слишком больших количествах может вызвать аллергическую реакцию.

Диетолог напомнила, что для здорового образа жизни необходимо ежедневно включать в свой рацион питания не менее 400 г фруктов и овощей в свежем виде и в виде различных блюд, кроме жареных.

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