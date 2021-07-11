Диетологи назвали продукты, снижающие риск заражения COVID-19 в разгар третьей волны

Россияне должны включить в повседневный рацион питания рыбу, яйца, мясо птицы в разгар третьей волны коронавируса в стране, считают диетологи.

В разговоре с URA.RU врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что эти продукты помогут насытить организм белками, из которых создаются антитела.

«Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты будут хороши для поддержания иммунитета», - сказала Марина Макиша.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты.

«Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности, увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов. Пробиотики, повышение иммунитета через кишечник», - отметил собеседник агентства.

Диетолог добавил, что также при подъеме заболеваемости будут полезны продукты, богатые витамином D и цинком. «Продукты богатые витамином D, это прежде всего морская рыба, яйца. И продукты, богатые цинком. Здесь нужно указать в основном крупы, семечки, особенно тыквенные», - заключил Михаил Гинзбург.