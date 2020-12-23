Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор"

Когда многие компании серьезно пострадали от пандемии коронавируса и к концу года приходят с неутешительными результатами, деревоообрабатывающий комбинат "Калевала" в Петрозаводске готовится строить вторую очередь.

В условиях самоизоляции россияне оценили преимущества загородного жилья, которое зачастую обходится дешевле квартир в мегаполисах, и спрос на строительство деревянных домов вырос на 40 процентов. ДОК "Калевала", один из крупнейших отечественных производителей ориентировано-стружечных плит, серьезно загружен работой на весь следующий год.

Из-за пандемии предприятию пришлось отложить начало строительства второй очереди. Тем не менее, комбинат уже вложился в оборудование для второй очереди. Реализация проекта рассчитана до 2024 года.

"Когда запустим вторую очередь, построим по сути второй завод, нам потребуется миллион расчетной лесосеки. Будем покупать лес. Понимаем, где мы это будем делать. Хотя эффективней и правильней для производства какую-то часть получать от собственной заготовки. И мы рассчитываем получить в аренду новые участки. И не надо бояться, что после нас ничего не остается будущим поколениям. Мы всегда очень щепетильно относились и относимся к вопросам экологии. На предприятии установлены все аспирационные установки, связанные с дожиганием всех отходов. Выбросы осуществляются через "мокрый" электрофильтр стоимостью 5 млн евро. Это новинка, которая устанавливается на европейских предприятиях. И мы готовы были на нее потратится, потому что нам не все равно, белый или желтый снег лежит на крыше завода, не все равно, каким воздухом дышат люди. И я уверен, будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет нормальный эффективный арендатор, который будет ухаживать за лесом, который будет вырубать гнилушки и садить новый лес. Иначе в Карелии останутся одни болота и ветровал", – сказал исполнительный директор ДОК "Калевала" Валерий Пучков.

Как на предприятии справляются с повышенным спросом на свою продукцию? Где комбинат берет лес для своих нужд? Какие задачи сегодня ставит перед собой руководство деревообрабатывающего предприятия? Подробнее читайте здесь.