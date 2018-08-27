Директор компании в Карелии похитил у государства около миллиона рублей

В Карелии директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с налогами, сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, директор компании с 01 января 2013 года по 28 августа 2015 года включил в налоговые декларации предприятия и представил ложные сведения об оплате якобы оказанных другими организациями услуг, связанных с выполнением работ по ремонту оборудования и других работ.

Общая сумма похищенных денежных средств составила 922,5 тысячи рублей. Причиненный материальный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,8 миллиона рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.