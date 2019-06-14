Директор МУПа в Карелии стал фигурантом уголовных дел после игнорирования прокуратуры и суда

В Лоухском районе руководитель МУП стал фигурантом уголовных дел за игнорирование решений суда и долги по зарплате, сообщает прокуратура Карелии.

Прокуратура в марте 2019 года провела проверку соблюдения законодательства по фактам прекращения в январе-феврале подачи холодной воды в поселке Лоухи.

Директору муниципального предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона, которое в установленный законом срок не было рассмотрено, требования прокурора, указанные в представлении не исполнены.

В отношении руководителя было возбуждено административное дело. Мировой суд оштрафовал его на 2 тысячи рублей.

Кроме того, суд вынес определение в адрес предприятия по факту нарушения трудового законодательства. Документ касался взыскания задолженности по зарплате, компенсации за задержку выплаты заработной платы, компенсации морального вреда.

Отмечается, что в данном случае директор также не выполнил предписания

Суд оштрафовал его на 500 рублей.

После этого в отношении руководителя МУПа было возбуждено два уголовных дела.