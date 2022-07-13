Директор олимпийского училища в Карелии «упал» в грязь (ФОТОФАКТ)

Руководитель федерального училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов занялся грязелечением в Крыму.

Директор училища олимпийского резерва Александр Воронов проводит свой отпуск в Крыму. На своей странице в соцсети он выложил фото, как отдыхает на розовом озере Сасык-Сиваш.

«Розовое озеро «Сасык-Сиваш» - грязелечение», - прокомментировал свое фото Воронов.

Ранее председатель Общественная палаты республики Любовь Кулакова поделилась со своими подписчиками в соцсети информацией о своем отдыхе.

«Кто на Камчатке рано встаёт, тому Тихий океан крабов подает!», - пишет Любовь Кулакова на совей странице «ВКонтакте».