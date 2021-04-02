Сотрудница банка за пять лет украла из "кассы" более миллиона рублей

Женщина выдумывала несуществующие агентские услуги и получала за них реальные вознаграждения, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в период с мая 2015 года по февраль 2020 года обвиняемая вносила во внутреннюю электронную программу банка заведомо ложные сведения относительно участия ряда лиц в качестве агентов при оформлении договоров лизинга с клиентами. При этом указанные агенты фактически не оказывали услуги банку.

Благодаря этому она получала агентские вознаграждения и передавала их агентам, которые затем, по предварительной договоренности, не зная о преступных действиях обвиняемой, возвращали ей деньги.

В результате с мая 2015 года по февраль 2020 года женщина незаконно присвоила более миллиона рублей, принадлежащих банку.

Обвиняемой предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. После вручения экс-директору копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.