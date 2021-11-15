Директор строительной фирмы в Карелии скрыл от налогов более 2 миллионов рублей

У компании уже имелась задолженность, но ее глава продолжал уходить от их оплаты — уголовное дело возбудил Следком Карелии.

Директор строительной организации в Карелии подозревается в уходе от налогов — Следком Карелии возбудил уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ.

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2021 года директор фирмы, к которой были приняты меры принудительного взыскания задолженности по налогам и страховым сборам, осуществлял расчеты через счета третьих организаций, минуя расчетные счета своей фирмы.

Таким образом, директор компании скрыл более 2 миллионов 250 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.