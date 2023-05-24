Директор Сунской школы стала финалистом конкурса «Лидеры Карелии»

Елена Фомина вошла в число муниципальных руководителей, которые прошли отбор на состязании лучших управленцев республики.

Конкурс «Лидеры Карелии» — это хорошая возможность проявить себя, поделиться своими инициативами и наработками, получить отзыв на них экспертов. А также принять участие в тренингах, обрести новые знания и навыки, считает директор Сунской школы в Янишполе Елена Фомина.

«Этот конкурс очень важен для руководителей из районов, из небольших поселений. Здесь особенно требуется умение четко и слаженно работать в команде, находить решения в непростых ситуациях, в условиях скромных местных бюджетов. Такие решения, которые позволяют не стоять на месте, развиваться. Конечно, я очень рада, что прошла в финал конкурса, это высокая оценка экспертов, специалистов. Но главное для меня то, что полученные в ходе конкурса новые знания и компетенции я смогу применить для развития нашей школы, а также, надеюсь, для развития всего поселения», — пояснила Елена Фомина.

Директор вместе с коллективом, при активной поддержке социальных партнеров — в первую очередь известного предпринимателя Николая Федоренко — делает многое, чтобы Сунская школа преобразилась. Здесь стремятся, чтобы детям было учиться не только комфортно, но и интересно, чтобы они могли раскрыть свои таланты и способности. Ребята из небольшой сельской школы не просто участвуют в районных и республиканских олимпиадах и конференциях, но и становятся их победителями и призерами. Есть и победы на еще более крупных мероприятиях. Например, в апреле пятиклассник Арсений Нефедов занял первое место в VI межмуниципальной научно-практической конференции «Дети о детях войны». Участие в ней приняли более 100 школьников из городов по всей стране и даже из Белоруссии.

«Сейчас наши выпускники сдают экзамены, и я от всей души желаю им удачи. Верю в то, что у наших замечательных и талантливых ребят сбудутся все их мечты. И в то, что впереди у школы будет еще много-много и выпускных, и первых звонков. И каждый год наши дети будут радовать нас, педагогов, и родителей своими успехами», — сказала Елена Фомина.

Директор добавила: школа, где сейчас учатся 75 детей, будет жить и дальше, если в Янишполе будет оставаться молодежь, если семьи будут стремиться растить здесь детей. Именно поэтому она приняла участие в предварительном голосовании «Единой России», по итогам которого партия выдвинет кандидата на выборы главы Янишпольского поселения. Считает, что этом посту сможет сделать еще больше для школы и всего села. Напомним, что предварительное голосование партии проходило с 26 по 28 мая в онлайн-формате на сайте pg.er.ru.