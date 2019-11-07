Директора форелеводческой фирмы в Карелии оштрафовали за антисанитарию

Предприятие по выращиванию и реализации радужной форели нарушило требования ветеринарно-санитарных правил, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подрядная организация уничтожала биологические отходы предприятия в виде павшей рыбы.

В соответствии с договором после вывоза биологических отходов форелеводческое хозяйство в Сортавале должно было проводить дезинфекцию емкостей для сбора и транспортировки отходов.

Проверка показала, что предприятие этого не делало.

Директора организации оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее было оштрафовано форелеводческое хозяйство в Костомукше.