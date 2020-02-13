Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение

Управление образования администрации Петрозаводска начало служебную проверку в отношении директора, которая пристыдила ученицу за "толстоватые ноги", короткую юбку и "формы, вызывающие иронию".

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как директор одной из школ Петрозаводска, разговаривая с ученицей 8 класса, позволяет нелицеприятные для подростка высказывания относительно ее внешности. Мама девочки, которую директор в оскорбительной форме отчитала за короткую юбку, сообщила, что этот инцидент произошел в 2018 году. Ранее она его не придавала огласке, потому что боялась, что дочери не дадут спокойно доучиться.

Опубликованное видео, где директор говорит школьнице, что у нее "толстоватые ноги" и в короткой юбке она выглядит "пошло и некрасиво", вызвало большой общественный резонанс как в Карелии, так и за ее пределами.

За комментарием по данной ситуации мы обратились в администрацию Петрозаводска.

"По факту видео в отношении директора начата служебная проверка, - пояснили в мэрии города. – На сегодняшний день директор школы находится на больничном, но когда она вернется на работу, то должна будет написать объяснительную записку. На основании полученных объяснений будут приняты меры дисциплинарной ответственности. Наказание будет назначено в соответствии с Трудовым Кодексом".

Отметим, что согласно Трудовому Кодексу дисциплинарная ответственность предполагает наказание в виде замечания, выговора или увольнения.

Ситуацию с оскандалившимся директором взяло под контроль также и Минобразования Карелии, напомнив, что в соответствии с кодексом профессиональной этики педагогических работников образовательных организаций, педагог должен соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений. Кроме того, педагог не должен допускать грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений и угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

Также в министерстве отметили, что в каждой образовательной организации существуют принятые локальным актом требования к внешнему виду учащихся, которые прямо устанавливают деловой стиль одежды, которому обязаны следовать участники образовательного процесса.

В свою очередь, министр образования Роман Голубев попросил "воздержаться от преждевременных выводов" и дождаться результатов проверки.

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