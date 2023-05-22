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Дюжину стволов изъяли правоохранители у жителей Карелии

Новости. Общество
14:50, 03 Июня 2023
фото: © Архив EPA/DANIEL KARMANN

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Росгвардейцы проверили за неделю более 50 владельцев оружия в республике.

Как сообщили в Управлении Росгвардии Карелии, военнослужащие вместе с сотрудниками МВД за минувшую неделю провели 56 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 15 единиц оружия.

Росгвардейцы выявили 10 нарушений в сфере оборота оружия. На нарушителей были составлены административные протоколы. Кроме того, было изъято 12 единиц огнестрельного оружия.

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