Для тушения пожара в больнице в Шелтозеро привлечен 51 брандмейстер

Все пациенты и персонал из здания Шелтозерской амбулатории эвакуированы, к тушению пожара привлечены 51 человек и 18 единиц техники, сообщает правительство Карелии.

"В настоящее время к тушению пожара привлечены 51 человек и 18 единиц техники. На место выехал начальник МЧС по Карелии Сергей Шугаев. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков, который также находится на месте пожара, из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо – медицинский персонал и 11 - пациенты. Семеро лежачих больных были эвакуированы в поселковый Дом культуры, далее все пациенты будут перевезены в Ладвинскую больницу.

Как сообщалось ранее, в 12.04 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в амбулатории в селе Шелтозеро.

По предварительной версии, здание поликлиники загорелось после пала травы.