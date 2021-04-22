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Дмитрий Беленихин: "Мир, Труд, Май, а также любая связь с наследием СССР, теперь не в чести"

Новости. Общество
16:49, 23 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Известный в Карелии путешественник высказался о запрете властями республики отмечать 1 мая.

Карельские власти запретили отмечать 1 мая, отказав коммунистам и профсоюзам в проведении традиционно организуемой ими демонстрации. Известный в Карелии путешественник, дайвер, фотограф считает, что МИР, ТРУД, МАЙ, а также любая связь с наследием СССР, теперь не в чести.

«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей всеми доступными способами, и надо заметить, подвижки есть. Мы уже как должное воспринимаем игнорирование властями 1 мая и 7 ноября, насаждение новых странных праздников, даты которых мало кто помнит, а уж средневековую историческую подоплёку вообще никто кроме историков и чиновников не знает, мы привыкли к губернаторским поздравлениям нас с днями Петра и Февронии, Крещением и Курбан Байрамом, днём рождения то Медведева, то Кадырова, но полным отсутствием упоминаний даже юбилеев революции, или первых лиц своей Родины, СССР, от истории которого так любят открещиваться наши чиновники», — пишет Бмитрий Беленихин.

Подробнее читайте в рубрике «Личное мнение».

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