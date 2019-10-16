Днем 17 октября в Петрозаводске не будет снега и дождя

О погоде на 17 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет мокрый снег. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, +2 градуса, днем будет +2, +4.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью возможны небольшие, местами умеренные дожди и мокрый снег. Днем местами слабые осадки.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Ночью похолодает до +2, -3 градусов. Днем потеплеет до +1, +6.