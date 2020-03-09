Дневной стационар поликлиники в городе горняков Карелии закрыли из-за коронавируса

На месте дневного стационара поликлиники в Костомукше будут открыты кабинеты неотложной помощи для взрослых в целях противодействия завозу и распространению коронавирусной инфекции.

Как пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на администрацию костомукшской Межрайонной больницы № 1, с 10 марта временно прекращает работу дневной стационар поликлиники. На его месте будут открыты кабинеты неотложной помощи для взрослых с отдельным входом.

На прошлой неделе главным врачам учреждений здравоохранения Карелии были даны рекомендации активизировать информирование граждан о профилактике коронавируса, позаботиться о разграничении потоков здоровых посетителей и пациентов с респираторными инфекциями. В Костомукше кабинеты неотложной помощи будут предназначены для прямого обращения пациентов с симптомами ОРВИ и температурой.

Ранее стало известно, где будут находиться жители Карелии, прибывшие из стран, в которых существует высокий риск заражения коронавирусной инфекцией. Одно из помещений находится в здании бывшего дома сестринского ухода на улице Мичуринской в Петрозаводске, другое - в резервном обсерваторе на турбазе в деревне Ватнаволок Кондопожского района.

Минздрав республики также сообщил о запуске телефонной "горячей линии" для медиков по вопросам оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус.