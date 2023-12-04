До двух лет лишения свободы грозит петрозаводчанке за кражу мужской куртки

В полицию обратились работники одного из магазинов карельской столицы.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратились работники одного из магазинов в гипермаркете, которые обнаружили, что из торгового зала пропала мужская куртка стоимостью почти 5 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. В этом им помогла запись камеры видеонаблюдения, изъятая из магазина.

Как рассказали в источнике, к хищению оказалась причастна 40-летняя горожанка, на счету которой это уже не первое имущественное преступление. Она призналась, что куртку успела сбыть.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.