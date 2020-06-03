До конца осени на двух трассах в Карелии ограничат движение

Ограничения связаны с ремонтом дорог "Кола" и "Сортавала", сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Для водителей построят временные объездные дороги, организуют реверсивное или одностороннее движение.

Сроки временного ограничения – с 1 июля по 30 ноября.

Движение ограничат на 442-468 км автомобильной дороги А-121 "Сортавала". А также на 377-379 кв автодороги "Кола".

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, руководствоваться требованиями временных дорожных знаков в местах производства работ, соблюдать скоростной режим и ПДД.