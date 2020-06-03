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До конца осени на двух трассах в Карелии ограничат движение

Новости. Общество
16:08, 04 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Ограничения связаны с ремонтом дорог "Кола" и "Сортавала", сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Для водителей  построят временные объездные дороги, организуют реверсивное или одностороннее движение.

Сроки временного ограничения – с 1 июля по 30 ноября.

Движение ограничат на 442-468 км автомобильной дороги А-121 "Сортавала". А также на 377-379 кв автодороги "Кола". 

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, руководствоваться требованиями временных дорожных знаков в местах производства работ, соблюдать скоростной режим и ПДД.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2020-06-04 16:30:52
А в чем разница: реверсивное или одностороннее, не один ли черт? Хорошо бы карту приложили для ясности, что там строить собираются. От развилки новой на Крошнозеро до Маньги вроде дорога и так не сильно петляет
Гость
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