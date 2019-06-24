До одного из районов Карелии еще не добрались клещи

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 административных территориях республики, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Из Костомукши и Лоухского района не поступало обращений.

Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 2894 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 593.

С начала эпидсезона зарегистрированы 1 случая клещевого энцефалита и 5 случаев клещевого боррелиоза.