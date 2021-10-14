Добропорядочный житель Карелии напился и обокрал односельчанку

Молодой человек в Питкярантском районе совершил необдуманный поступок под воздействием алкоголя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района поступило заявление о краже. У жительницы деревни похитили 4 автомобильных колеса и домкрат. Ущерб составил почти 4 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 18-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что ведёт добропорядочный образ жизни, но под действием алкоголя совершил ошибку. Он увидел разбитый автомобиль, стоявший на территории строящегося дома, и решил украсть колёса. Для этого он сходил домой за инструментом и открутил 3 колеса, воспользовавшись домкратом, который нашёл в машине.

Подозреваемый отнёс домкрат, запаску и три открученных колеса в подвал дома, где раньше жил. Он планировал продать колеса, но, узнав о приезде полиции, вывез похищенное в другую деревню, откуда потом имущество изъяли сотрудники уголовного розыска.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.