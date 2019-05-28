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Новости. Общество
19:10, 28 Мая 2019
фото: instagram.com/alyssasalt__

Дочь Ирины Салтыковой пережила две операции после нападения собаки

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Жуткая история произошла полгода назад. На глазах матери на Алису напала овчарка.

Собака покусала лицо и руки девушки, которая пыталась закрыться.

"Были порваны на две части верхняя и нижняя губы, а также перегрызена рука, поскольку от зверя пришлось отбиваться. Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла", – сообщила Алиса.


instagram.com/alyssasalt__

Ирина в жуткой панике схватила ее, окровавленную, и повезла в клинику. На счастье мамы и дочери в больнице дежурил пластический хирург. Более часа он зашивал раны пострадавшей, пишет Cosmopolitan. 

"Когда я проснулась после наркоза, то не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом!", – призналась звездная дочь.


instagram.com/alyssasalt__

После этого девушка прошла курс реабилитации. Однако из-за того, что рубцовой ткани от рваной раны было слишком много, произошла деформация верхней губы.

"Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!! Спасибо золотым рукам пластических хирургов, которые очищают наши лица от жизненных трагедий!", – поделилась Алиса.


instagram.com/irinasaltykova_official

Девушка не стала публиковать фото после трагедии, так как, по ее словам, это зрелище не для слабонервных. 

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