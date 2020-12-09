Доходы бюджета Карелии на 2020 год увеличены на 2 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия на заседании 10 декабря в первом и втором окончательном чтении приняли изменения в региональный бюджет на 2020 год.

За счет федеральных поступлений доходы бюджета республики увеличились на 2 млрд 95 млн рублей (3%) и составили 68 млрд 85 млн рублей. Расходы возросли до 73 млрд 331 млн рублей или на 1 млрд 592 млн рублей (2,2%). Дефицит бюджета предусмотрен в размере 5,2 млрд рублей и сокращен на 503 млн рублей или 8,8%.

Целевые средства, в частности, направлены на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, социальные выплаты безработным гражданам, мероприятия федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", развитие дорожной инфраструктуры.

Финансирование госпрограммы "Развитие здравоохранения" увеличено на 588 млн рублей. Ее общий объем составил 12,7 млрд рублей. Дополнительные средства предусмотрены на приобретение лекарств для амбулаторных больных коронавирусом, стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь заболевшим ковидом, а также оснащение медицинскими изделиями лабораторий, которые делают тесты на COVID-19.