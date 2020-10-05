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"Доказывать, что не верблюды": главврачам могут предложить ответить за долги медучреждений в Карелии

Новости. Общество
16:19, 06 Октября 2020
фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Долги медицинских учреждений Карелии перед поставщиками товаров и услуг выросли в 2020 году несмотря на дополнительное финансирование из республиканского бюджета – это может стать поводом для аудиторской проверки.

Такое предложение обсуждалось сегодня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

По мнению депутата Леонида Лиминчука, необходимо провести аудиторские проверки с целью выяснить, на какие цели были потрачены деньги. Депутат считает, что этот вопрос может быть связан с квалификацией персонала медучреждений.

"Я не нашел в открытых источниках, как готовятся главные врачи, как они управляют финансами, как управляют финансами их подчиненные. То есть в целом вся система управления финансовой деятельностью подведомственных учреждений министерства здравоохранения", - сказал Лиминчук.

"Вы хотите в этой уродливой системе…найти виноватого – этих бедных главврачей, которые сейчас или с ковидом должны бороться, или с вашими проверяльщиками - перед ними доказывать, что они не верблюды", - возразила депутат Эмилия Слабунова.

Какие причины роста долгов называют в Минздраве, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мария
2020-10-06 17:59:17
Давно заметила - странная логика у депутата Лиминчука. И странная- это мягко говоря. Как можно не понять, почему в период пандемии нарастают долги медучреждений? Ну вот как???? И не надо возводить в ранг великого достижения, что депутаты перераспределили средства бюджета Карелии- наши НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ в пользу здравоохранения. На что их СЕЙЧАС направлять, как не на здоровье жителей республики???
Ау, гражданин Лиминчук, проснитесь, очнитесь, оглянитесь вокруг! И прекратите, наконец, мешать работать Минздраву и главврачам. Не время! Им есть чем сейчас заняться, ей Богу.
кир
2020-10-06 17:54:46
Дети за границей. Сама Слабунова тяготеет к прибалтам и кевропейским "ценностям". Что-то родовое есть.
протестанутый
2020-10-06 17:18:54
Вечно недовольная бывшая школьная училка слабунова как всегда лишь бы против. На большее неспособна. Больше не изберут.
кир
2020-10-06 16:53:34
"Врачи-отравители" хотели товарища Сталина лишить жизни, а теперь они на больных отрываются. Деньги лопатой гребут. Клятву Гиппократа даже не учили. Давидка тоже не знает и больных, всех вас, орками называет.
zanoza
2020-10-06 16:29:46
Эмилия как всегда режет правду-матку, вот за это она мне и нравится.
Беня
2020-10-06 17:15:57
zanoza, мне почему-то кажется, шо они оба два правду-матку режут. Потому как истина, которая, как говорил агент Малдер, где-то рядом, не обязана быть простой и удобоваримой, шоб быть легко осмысленной незадачливыми средними умами :)
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