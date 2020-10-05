"Доказывать, что не верблюды": главврачам могут предложить ответить за долги медучреждений в Карелии

Долги медицинских учреждений Карелии перед поставщиками товаров и услуг выросли в 2020 году несмотря на дополнительное финансирование из республиканского бюджета – это может стать поводом для аудиторской проверки.

Такое предложение обсуждалось сегодня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

По мнению депутата Леонида Лиминчука, необходимо провести аудиторские проверки с целью выяснить, на какие цели были потрачены деньги. Депутат считает, что этот вопрос может быть связан с квалификацией персонала медучреждений. "Я не нашел в открытых источниках, как готовятся главные врачи, как они управляют финансами, как управляют финансами их подчиненные. То есть в целом вся система управления финансовой деятельностью подведомственных учреждений министерства здравоохранения", - сказал Лиминчук. "Вы хотите в этой уродливой системе…найти виноватого – этих бедных главврачей, которые сейчас или с ковидом должны бороться, или с вашими проверяльщиками - перед ними доказывать, что они не верблюды", - возразила депутат Эмилия Слабунова. Какие причины роста долгов называют в Минздраве, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".