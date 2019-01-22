Долги муниципалитетов Карелии перед банками выросли до 3.3 млрд рублей

Объем задолженности муниципальных образований Карелии перед кредитными организациями в 2018 году вырос до 3,3 млрд рублей.

По данным Минфина Карелии, это на 285,9 млн рублей больше, чем в 2017 году. Доля задолженности перед банками в общем объеме муниципального долга достигла 85%, сообщают "Вести Карелии".

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