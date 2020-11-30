Доля свободных коек для больных COVID-19 выросла в Карелии

Минздрав республики сообщает об увеличении доли свободных коек для пациентов с коронавирусом.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков привел на своей странице в соцсети данные об увеличении доли коек для больных с COVID-19.

На сегодняшний день доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 38,9%. Вчера этот показатель был равен 31,8%.

По данным на первое декабря, коронавирусная инфекция выявлена у 451 человека за сутки. Это очередной рекорд по числу заразившихся. Всего с начала пандемии в республике умерли 104 человека от COVID-19.