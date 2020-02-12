Должник хотел похитить "кредитора" в Петрозаводске

В полицию поступила информация о том, что петрозаводчанин подыскивает людей, способных похитить человека.

На роли исполнителей "подрядились" оперативники. В заранее условленном месте они встретились с заказчиком, от которого получили указания – кого, в какое время похитить и куда доставить, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Для придания достоверности жертву, 33-летнего петрозаводчанина, доставили по указанному адресу. После злоумышленника задержали.



По предварительной версии, мужчина решился на преступление, чтобы не исполнять долговые обязательства. Более года назад мужчина под залог собственного лесовоза одолжил у знакомого более миллиона рублей. Но возвращать долг не собирался.

Следком возбуждил уголовное дело по факту организации похищения человека. В отношении ранее судимого 30-летнего подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводится следствие.

Ранее банду преступников отправили в колонию за похищение петрозаводчанина.