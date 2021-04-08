Должника по алиментам в Карелии судили шесть раз

В Лахденпохском районе местного жителя, задолжавшего более 100 тысяч рублей по алиментам своему ребенку, несколько раз судили, потом посадили за решетку и еще отправили на обязательные работы, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Лахденпохскому району находится исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина долгое время официально не работает. Доход, на который можно обратить взыскание, отсутствует, как и имущество. Должник неоднократно привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Мужчина не сделал необходимых выводов и мер к трудоустройству не предпринял, алименты на содержание своего ребенка выплачивать не стал.

Дознавателем было возбуждено уголовное. На судебном заседании должник прямо в суде оплатил всю задолженность, поэтому ему удалось избежать уголовного наказания.

Затем нерадивый отец еще трижды привлекался к уголовной ответственности за неуплату долга ребенку. На следующих двух заседаниях суда, также по уголовным делам о задолженности по алиментным обязательствам, он снова оплатил задолженность моментально.

В четвертый раз, когда уголовное дело вновь было передано для рассмотрения в суд, оплатить долг на месте не удалось, и алиментщик был осужден к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения в Коми.

Вернувшись из мест лишения свободы, мужчина вновь был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, ему были назначены обязательные работы сроком на 50 часов. Понимая, что можно вновь оказаться за решеткой, должник произвел частично оплату долга по алиментным обязательствам в размере 100 тысяч рублей, уменьшив долг до 39 тысяч рублей. Кроме того, мужчина предоставил судебному приставу-исполнителю трудовой договор, и теперь удержания будут производиться бухгалтерией предприятия из его зарплаты.