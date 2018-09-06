13:25, 06 Сентября 2018
Должность заммэра Петрозаводска вместо Риммы Ермоленко займет начальник управления образования
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Начальник управления образования мэрии Петрозаводска Любовь Иконникова будет назначена на должность заммэра по социальным вопросам.
Напомним, 6 сентября заммэра Римма Ермоленко написала заявление об увольнении по собственному желанию.
"На эту должность планируется назначить Любовь Викторовну Иконникову", - сказал "Столице на Онего" источник, знакомый с ситуацией.
Один из сотрудников мэрии, пожелавший остаться неизвестным, также подтвердил эту информацию.
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