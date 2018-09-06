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Новости. Общество
13:25, 06 Сентября 2018
фото: rk.karelia.ru

Должность заммэра Петрозаводска вместо Риммы Ермоленко займет начальник управления образования

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Начальник управления образования мэрии Петрозаводска Любовь Иконникова будет назначена на должность заммэра по социальным вопросам.

Напомним, 6 сентября заммэра Римма Ермоленко написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"На эту должность планируется назначить Любовь Викторовну Иконникову", - сказал "Столице на Онего" источник, знакомый с ситуацией.

Один из сотрудников мэрии, пожелавший остаться неизвестным, также подтвердил эту информацию. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-09-06 14:33:04
Так и будет работать как на фото сидит ??? :)
ПлачУ и ПлАчу
2018-09-06 14:28:52
че фамилии писать, набили аскомину уже в сводках МВД.
Описывайте заслуги перед отечеством.
елпидифор
2018-09-06 14:11:14
Не ищите плюсовых фигур в мэрии да и вообще, где-либо. Идет обычный перманентный передел уже поеденного мира, как говаривал тов. Ленин. Римма в свое время прокололась, поставив дочь на блатное место, потом реабилитировалась, почуяв перемены, и выступила против Ширшиной. И вот снова очередная "дворцовая интрижка", под которую она попала. Ни сочувствия, ни протеста. I'm just looking at wheels - как пел Джон Леннон, что нам и остается делать.
кир
2018-09-06 13:59:49
Старушку-пенсионерку убрали, экая невидаль. "Молодым везде у нас дорога"(С).
СВЧ
2018-09-06 14:14:47
кир, что ж ты поганец язык то свой высунул, засунь его обратно. Нашел старушку пенсионерку. Прекрасная женщина, обаятельная умница.
Хаос
2018-09-06 13:49:12
Убирают неугодных, за неделю земля и социалка. Но говорят еще не вечер, ждем ноября.
Чинуша
2018-09-06 13:41:48
Что ж так мэрию то заколбасило , затрясло , все с " корабля " бегут . Уж не беда ли какая с геной стряслась , может кто на "хвост " сел .
Гость
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