Должность заммэра Петрозаводска вместо Риммы Ермоленко займет начальник управления образования

Начальник управления образования мэрии Петрозаводска Любовь Иконникова будет назначена на должность заммэра по социальным вопросам.

Напомним, 6 сентября заммэра Римма Ермоленко написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"На эту должность планируется назначить Любовь Викторовну Иконникову", - сказал "Столице на Онего" источник, знакомый с ситуацией.

Один из сотрудников мэрии, пожелавший остаться неизвестным, также подтвердил эту информацию.