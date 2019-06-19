"Дом горного начальника" полностью отреставрируют в Петрозаводске

В столице Карелии в 2019 году начнется капитальный ремонт и реставрация одного из старейших памятников архитектуры, с которым связана история основания города – бывшей усадьбы директора Александровского завода Чарльза Гаскойна.

Этот дом, построенный в конце XVIII века, числится в перечне объектов культурного наследия как "Дом горного начальника".

Ремонтные и реставрационные работы перечислены в документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая займется реконструкцией.

Что будет с домом после реставрации, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".