Дом-интернат в Петрозаводске остался без света

В Петрозаводском доме-интернате ранним утром было отключено электроснабжение.

В 06:45 произошло отключение электроснабжения в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов, располагающемся по адресу проспект Комсомольский, д. 4А. Об этом информирует ЕДДС Петрозаводска.

Причина отключения - устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Ранее сообщалось, что ветераны дома-интерната получили адресные подарки от Электрических сетей Петрозаводска.