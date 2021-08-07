Дом культуры Петрозаводска собирает коллекцию школьных баек

Городской дом культуры предлагает жителям карельской столицы поделиться своими школьными историями.

Накануне Первого сентября Городской дом культуры собирает интересные школьные истории. Поделиться ими может каждый желающий, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска. Это могут быть короткие романтические рассказы, смешные случаи, байки и так далее. Истории желательно проиллюстрировать школьными фотографиями. Возраст участников творческого конкурса может быть любым. Организаторы ждут от горожан творческие работы и обещают призы. Лучшие рассказы будут опубликованы.

В этом году традиционный городской праздник, приуроченный ко Дню знаний, пройдет онлайн. Школы, учреждения дополнительного образования, библиотеки, творческие студии и клубы готовят для юных петрозаводчан различные онлайн-конкурсы, мастер-классы, видеоэкскурсии, акции и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что акция помощи школьникам из нуждающихся семей стартовала в Петрозаводске.