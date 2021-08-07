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Дом культуры Петрозаводска собирает коллекцию школьных баек

Новости. Общество
07:15, 09 Августа 2021
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Городской дом культуры предлагает жителям карельской столицы поделиться своими школьными историями.

Накануне Первого сентября Городской дом культуры собирает интересные школьные истории. Поделиться ими может каждый желающий, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска. Это могут быть короткие романтические рассказы, смешные случаи, байки и так далее. Истории желательно проиллюстрировать школьными фотографиями. Возраст участников творческого конкурса может быть любым. Организаторы ждут от горожан творческие работы и обещают призы. Лучшие рассказы будут опубликованы.

В этом году традиционный городской праздник, приуроченный ко Дню знаний, пройдет онлайн. Школы, учреждения дополнительного образования, библиотеки, творческие студии и клубы готовят для юных петрозаводчан различные онлайн-конкурсы, мастер-классы, видеоэкскурсии, акции и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что акция помощи школьникам из нуждающихся семей стартовала в Петрозаводске.

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