Дом, отремонтированный к столетию Карелии, продолжает сыпаться на головы горожан

В ЕДДС столицы Карелии обратились жители Петрозаводска, на головы которых упали куски штукатурки с недавно отремонтированного дома.

В единую дежурно-диспетчерскую службу карельской столицы обратились горожане с жалобой на падение куска штукатурки с фасада дома №25 по проспекту Ленина.

«Около входа в магазин «Розалия» на тротуар упал кусок штукатурки с фасада здания. Ограждение установлено. Будьте внимательны и осторожны», - говорится в сообщении ЕДДС.



Напомним, муниципальная «Служба заказчика» добивается в суде восстановления фасадов домов по проспекту Ленина. Речь идет о домах №№ 25, 35, 36 и 37.



Фасады этих исторических зданий к вековому юбилею республики ремонтировал подрядчик ООО «Стройинвест». Юбилей отметили в 2020 году, а уже на следующий год, как сообщает мэрия, специалисты муниципальной «Службы заказчика» нашли нарушения.