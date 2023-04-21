Доноров с определенной группой крови ждут на станции переливания в Петрозаводске

В столице Карелии обновился «донорский светофор».
На станции переливания в Петрозаводске без записи ждут доноров с первой группой крови, резус отрицательный.
Прием доноров остальных групп крови ведется строго по предварительной записи.
Записаться можно по телефону 8 (814-2) 76-42-65 или с помощью портала госуслуг.
Доноров c Kell+ не принимают. Станция работает ежедневно, с 08.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья, на улице Пирогова, 4-А.
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