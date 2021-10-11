Дорога в Карелии перекрыта из-за разрушенного лесовозами моста

Минтранс республики сообщил об ограничении проезда на автодороге «Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск».

На трассе «Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск, км 163+303» ограничен проезд машин. Это связано с аварийным состоянием моста, который в выходные был разбит лесовозами. Об этом информирует Минтранс.

На 163-м километре установлены временные знаки, предупреждающие о дорожных работах.

На место выехали специалисты Кольского ДРСУ и КУ РК «Управтодор РК». Объезд планируется обеспечить после укладки трубы, сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что стоянка будет запрещена на одной из улиц Петрозаводска.