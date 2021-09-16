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Дороги Петрозаводска начали готовить к зиме

Новости. Общество
15:29, 17 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Подрядчик завозит противогололедные материалы для посыпки и заканчивает летний ремонт, сообщили в администрации города.

В Петрозаводске в рамках муниципального контракта подрядчик убирает улицы и тротуары в разных районах города. На Древлянке, Кукковке и Зареке убирается опавшая листва, на Лососинском шоссе и в центре города продолжается покос травы. Также подрядчик обрезает разросшиеся кроны деревьев, а на проезде Энергетиков в Соломенном — вывозит вырубленные деревья с полосы отвода.

Продолжается установка бортового камня на участке Кемской улицы на Ключевой. Автогрейдер на этой неделе профилировал грунтовое покрытие дорог в районе ТИЗ «Усадьба», на Старой Кукковке, продолжает работы на Древлянке.

Кроме того, подрядчик готовится к содержание дорог Петрозаводска зимой — сейчас предприятие завозит противогололёдные материалы.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру — 051.

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Комментарии

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David.
2021-09-17 15:49:53
Читай правильно- орки завозят грязь чтоб всю зиму превращать город в их родину.
Гость
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