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Дороги в Карелии ремонтируют с помощью старого асфальта

Новости. Общество
07:25, 05 Августа 2022
фото: Минтранс Карелии

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В Минтрансе Карелии рассказали о новых технологиях ремонта трасс в республике.

На объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» используются новые технологии ремонта. Так при работах на дороге, ведущей к станции Орзега, использовался метод холодного ресайклинга.

Холодная регенерация – это технология, которая позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового.  Специальные машины – ресайклеры измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки (цемент или битум) и специальные добавки – стабилизаторы, призванные улучшить качество получаемого дорожного основания. Одно из главных преимуществ – все работы производятся на месте, ограниченным количеством машин без подвоза дополнительных строительных материалов. Это позволяет затратить меньше времени на ремонт и быстрее ввести объект в эксплуатацию. Холодный ресайклинг помогает максимально уменьшить использование новых материалов и количество производимых отходов, отметили в Минтрансе Карелии.

На автодороге Деревянка – Деревянное – Пяжиева Сельга - Пухта специалисты использовали георешетку. Она предназначена для усиления земляных грунтов и слоев оснований дорожных одежд. Этот метод существенно снижает затраты на ремонт, повышает несущую способность объекта за счет перераспределения нагрузки транспорта, замедляет развитие трещин и увеличивает межремонтные сроки.

На автодороге Гирвас – Юстозеро применяется стеклосетка, которая предотвращает распространение отраженных трещин. На других объектах для разделения слоев на участках замены «слабых» грунтов специалисты используют геотекстиль. Таким образом, материалы не перемешиваются и сохраняются фильтрующие качества.

Современные технологии строительства напрямую влияют на качество дорог – оно становится выше, покрытию реже требуется ремонт или другое вмешательство, а срок эксплуатации повышается в несколько раз, уверены в министерстве.

Ранее сообщалось, «голубая дорога» Карелии, где трещины затягиваются сами, признана уникальной.

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