Дороги в пригороде Петрозаводска очистили от снега после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Прионежского района Карелии добилась очистки от снега дорог в селе Заозерье, где расположены загородные дома многих жителей Петрозаводска.

По сообщению республиканской прокуратуры, надзорное ведомство отреагировало на жалобы граждан.

«Прокуратурой района организованы выездные надзорные проверки с привлечением сотрудников ГИБДД, выявлены нарушения законодательства, в целях устранения которых приняты меры прокурорского реагирования. В кратчайшие сроки дороги в населенном пункте очищены от снега», — сообщили в прокуратуре.