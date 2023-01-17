Дороги в центре Петрозаводска перекроют из-за «Гипербореи»

В столице Карелии изменится схема движения в связи с проведением Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2023».

По сообщению администрации города, с сегодняшнего дня на участке автодороги Набережного проспекта от улицы Еремеева до проспекта Ленина запрещена остановка автомобилей. А основные изменения в организации движения произойдут накануне финального дня «Гипербореи» – с 20:00 10 февраля.

Так, проезд автомобилей будет запрещен по улице Еремеева (от улицы Куйбышева до Набережного проспекта), по Набережному проспекту (от улицы Еремеева до проспекта Ленина), по проспекту Ленина (от Набережного проспекта до Пушкинской улицы).

Изменения в организации движения будут действовать до 21:00 12 февраля. Они необходимы, чтобы обеспечить безопасность гостям и участникам традиционного зимнего фестиваля.

Ранее сообщалось, на «Гиперборее» в Петрозаводске сварят огромный чан лохикейтто из 35 килограммов красной рыбы.