Любительница бесплатного парфюма вынесла еще и пальто из магазина Петрозаводска

В магазине одежды в Петрозаводске заявили о пропаже женского пальто, сообщили в МВД Карелии.

Из магазина одежды пропало женское пальто стоимостью почти 6 тысяч рублей. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что к преступлению причастна 33-летняя горожанка. Ранее ее уже замечали за кражами: тогда её интересовали парфюм и техника.

Подозреваемая призналась, что похитила пальто на продажу. Свой план она успела осуществить. Теперь за содеянное придется ответить перед законом. По факту кражи возбудили уголовное дело.