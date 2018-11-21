Дорогостоящее оборудование украли на карьере в Карелии

В полицию Кондопожского района обратились сотрудники горнодобывающего предприятия с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, в октябре неподалеку от одного из карьеров остановился большегруз, двое граждан погрузили в него два комплекта дробящих плит и покинули территорию. Чтобы не вызывать подозрений при хищении дорогостоящего оборудования, приятели сверху присыпали комплекты щебнем - уловка позволила миновать охранника.

Полицейские также выяснили, что в дальнейшем подозреваемые сбыли рабочие элементы в пункт приема металлолома, незаконно добыв около 100 тысяч рублей. В то же время стоимость похищенного заявителями была оценена в сумму, превышающую 530 тысяч рублей.

На мужчин завели уголовное дело. Один из подозреваемых ранее являлся работником предприятия, но в настоящее время уволен.